وزير البترول





عمر سالم



تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمناطق حدائق حلوان إحدى مناطق الكثافة السكانية بمحافظة القاهرة ,وشملت الجولة أعمال الحفر بالشوارع ومد الخطوط وتركيب الوصلات الخارجية والداخلية للوحدات السكنية .



أكد الملا أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز فى المناطق الصالحة للتوصيل والذى يشهد تكاتفاً بين جميع مؤسسات الدولة المعنية للإسراع بمعدلاته وزيادتها باستمرار أحد أذرع منظومة العدالة الاجتماعية التى تهتم الحكومة بتحقيقها فى إطار سعيها الدائم لتحسين المستوى المعيشى.



كما استمع الوزير ومرافقوه إلى عدد من المواطنين أثناء إبرام التعاقدات الجديدة والذين أبدوا رضاهم عن مبادرة تقسيط الغاز الطبيعى للمنازل التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وأن تقسيط تكلفة توصيل الغاز التى يتحملها المواطن بواقع 30 جنيها شهرياً على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد لمدة 6 سنوات ,خفف كثيراً عليهم وحفزهم على الإسراع بالتعاقد للاستفادة بميزة الغاز الطبيعى كمصدر للوقود بمنازلهم بعد أن كانت تكلفة توصيله تشكل عبئاً عليهم.



وأشار الملا إلى أن مبادرة التوسع فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التى أقدمت عليها وزارة البترول بنظام تقسيط التكلفة على 6 سنوات للمناطق التى تصل إليها الخدمة لأول مرة حققت مردوداً جيداً من حيث زيادة التعاقدات , ومن ثم زيادة عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز الطبيعى كوقود إلى أكثر من 9 ملايين وحدة سكنية حتى الآن، مؤكداً على التزام قطاع البترول بأعلى معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية فى تنفيذ المشروع .



واستمع الملا ومرافقوه إلى عرض للمهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس المسئولة عن تنفيذ المشروع بالمنطقة حيث أشار إلى أنه فور تطبيق مبادرة وزارة البترول بتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى مناطق امتياز تاون جاس بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ,ارتفعت معدلات التعاقد مع الشركة على توصيل الغاز للمنازل من حوالى 10.5 ألف عميل إلى حوالى 37 ألف عميل شهريا بزيادة نسبتها حوالى 250٪.



وأضاف أن خطة توصيل الغاز لحلوان بأكملها خلال عام 2018 تبلغ 21 ألف وحدة سكنية وأنه من ضمن المناطق التى يتم توصيلها بالغاز منطقة حدائق حلوان التى من المستهدف توصيل الغاز الطبيعى بها إلى 16 ألف وحدة سكنية تم تنفيذ 10 آلاف وحدة حتى الآن , وجارى توصيل الغاز إلى 6 آلاف وحدة سكنية جديدة، مشيراً إلى أن خطة تاون جاس خلال عام 2018 بمناطق امتيازها بمحافظة القاهرة تشمل توصيل الغاز إلى 64 ألف وحدة جديدة تم الانتهاء من حوالى 63.6 ألف وحدة حتى الآن بمعدلات تنفيذ نسبتها 129٪