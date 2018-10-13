رسمياً.. تييري هنري مديراً فنياً لموناكو

على المصرى:أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم السبت، أنه عين المهاجم الدولي السابق تييري هنري، مدربا له خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، الذى أقيل أول أمس الخميس، لسوء النتائج، بعقد يمتد حتى يونيو 2021.ولم يكن خبر التعاقد مع إبن الـ41 عاماً مفاجئا، إذ سبق لصحيفة "ليكيب" الرياضية، أن كشفت أمس الجمعة، بأن هنري سيعود إلى موناكو، الفريق الذي أطلقه إلى النجومية، من أجل الاشراف عليه بعقد لثلاثة أعوام، مشيرة إلى أن هنري سيترك بلجيكا اليوم السبت من أجل السفر إلى الإمارة، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن التعاقد معه لثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه يوم الإثنين.وجاء التأكيد اليوم السبت، من موناكو، الذي قال في بيان رسمى: "تييري هنري، 41 عاماً، سيستلم مهمة قيادة الفريق اعتباراً من الإثنين"، وسيكون موناكو أول اختبار لهنري كمدير فني، بعد أن عمل منذ 2016 كمساعد للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، في منتخب بلجيكا، علما أن أسطورة أرسنال الإنجليزي، رفض في أغسطس الماضي، عرضاً للاشراف على النادي الفرنسي الآخر بوردو.وتواجد هنري للمرة الأخيرة مع المنتخب البلجيكي، مساء أمس الجمعة، في المباراة التي فاز بها على سويسرا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، وبقي بعد المباراة على أرضية الملعب، من أجل وداع اللاعبين الذين بدا التأثر عليهم.وحتى قبل الاعلان عن تركه منصبه مع منتخب "الشياطين الحمر"، من أجل استلام الإشراف على فريق بداياته، أشاد مارتينيز بمساعده الفرنسي بعد مباراة الجمعة، مشيراً إلى أن تييري حمل معه كل الخبرة التي كسبها، عرف كيف أن يكسب تقدير المجموعة وعندما يغادر، سيحظى بدعمنا الكامل، وتابع مارتينيز: "يملك تييري القدرة على أن يصبح مدرباً عظيمًا، وهذا الأمر سيحصل سريعاً".ويعود هنري إلى الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية عام 1994، وبقي في صفوفه حتى 1999، وأحرز معه لقب الدوري المحلي عام 1997، وسيعاونه في مهامه الجديدة البرتغالي جواو كارلوس فالادو ترالياو القادم، مدرب بنفيكا تحت 23 عاما، والإيرلندي باتريك كوامي إمبادو، الذي كان يعمل في أكاديمية آرسنال.وقال هنري عن تعيينه: "في المقام الأول أريد أن أشكر موناكو على إتاحة الفرصة لي لتدريب هذا النادي الخاص بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا بالعودة إلى هنا، وعازم على مواجهة التحديات التي تنتظرنا، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع اللاعبين".أما فاسيلييف نائب الرئيس والمدير التنفيذي للنادي، فقال: "معرفة هنري وشغفه بكرة القدم، جعل ترشيحه أمرًا واقعيًا، تييري يدرك المهمة التي تنتظره، ويتوق لبدء عمل جديد، ونحن نثق به ونعتمد عليه".