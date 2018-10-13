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اقتصاد وأسواق
والي:توفير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر أهم أولوياتنا
السبت 13 أكتوبر 2018 01:18 م
غادة والى 2
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غادة والى 2
المال -خاص
اكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان هناك تعاون كبير مع المجلس العربي للطفولة والتنمية من خلال بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع لأطفال الشارع والأطفال المعرضين للخطر .
واضافت والي في كلمة لها في منتدي المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس المنعقد بفندق بفندق سيتي ستارز بالقاهرة، القتها بالنيابة عنها سمية الالفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الوزارة تنفذ برنامج حماية الأطفال بلامأوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لمواجهة ظاهرة اطفال الشوارع حيث تنفذه في ١٠محافظات وهي الاعلي كثافة والتي تمثل حوالي ٨٠%من عدد الاطفال بلاماوي وهي القاهرة الجيزة القليوبية الاسكندرية السويس المنوفية الشرقية بني سويف المنيا اسيوط .
وقامت الوزارة بتقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضعت معايير جودة لهذه المؤسسات واختارت ٢١مؤسسة للتطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بها وتطوير البرامج والانشطة وبناء قدرات مقدمي الرعاية بها وبناء قدرات الاطفال كما توجد ١٧وحدة متنقلة تعمل في المحافظات المستهدفة وذلك لجذب الاطفال عن طريق بعض الانشطة الغير تقليدية الجاذبة للاطفال وحتي الان تم افتتاح ٥ مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات القاهرة الاسكندرية الشرقية المنيا الجيزة.
واضافت والي ان الدولة ممثلة في وزارة التضامن وضعت ٢٥٠مليون جنيه لتمويل البرنامج القومي للطفولة المبكرة للتوسع في انشاء الحضانات من سن يوم ل٤سنوات والتي تخضع لاشراف الوزارة ومراكز خدمات الطفولة وتشجيع الاسر علي الحاق اطفالهم بالحضانات ورياض الاطفال وتأسيس قاعدة بيانات شاملة لمنظومة عملةموحدة داخل دور الحضانة .
وتابعت والي "تم الانتهاء من وضع معايير الجودة لدور الحضانات للاطفال حيث تم تقييم اكثر من ٦٠٠٠حضانة من حيث القدرات المؤسسية والمهارات البشرية ومستوي الاداء
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