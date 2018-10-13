EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
الحكومة توافق على منح يوم إجازة إضافي للموظفين في هذه الحالات
السبت 13 أكتوبر 2018 01:15 م
رضاعة طبيعية 556
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التنظيم والإدارة يكشف حقيقة رفض تقليص ساعات العمل
رئيس التنظيم والإدارة: تضحيات القوات المسلحة في حرب أكتوبر رفعت رؤوسنا
التنظيم والإدارة يبرز فيديوهات "المال" عن برنامج مستقبل الحياة بعد المعاش
رضاعة طبيعية 5569
أحمد عاشور
كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تقدم اللجنة المكلفة بدراسة مقترح تقليص أيام العمل ببعض الوحدات بالجهاز الإداري للدولة.
وأوصت اللجنة بمنح يوم إجازة إضافي للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل الموظف ذي الإعاقة أو الموظف الذي لديه ولد ذي إعاقة أو الموظفة التي ترضع طفلها.
وأضاف أن المقترح بأن يتم تجميع تلك الساعات والحصول عليها في شكل يوم إضافي على أن تتم تلك الآلية في ضوء قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشيخ اليوم لاستعراض نتائج دراسة تقليص عدد ساعات العمل بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويشار الى أن الدراسة انتهت إلى وجود صعوبات في تطبيق تلك المنظومة لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وإدارية وتشريعية خاصة التخوف من المشكلات الاجتماعية مثل زيادة معدلات الطلاق والانخراط في جماعات إرهابية.
وأظهرت الدراسة أن المقترح لن يكون له جدوى اقتصادية، حيث لن ينتج عنها أي توفير في استهلاك المياه والكهرباء بعد الدراسة التي قامت بها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي.
ويتعارض المقترح مع العديد من التشريعات وقوانين العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر المكمل ونظام الإجازات والحوافز والتعويضات.
وأظهرت الدراسة أن للمقترح سيخل بمنظومة الأمور والخدمة المقدمة للمواطنين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا