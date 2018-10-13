الحكومة توافق على منح يوم إجازة إضافي للموظفين في هذه الحالات

رضاعة طبيعية 5569



أحمد عاشور



كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تقدم اللجنة المكلفة بدراسة مقترح تقليص أيام العمل ببعض الوحدات بالجهاز الإداري للدولة.



وأوصت اللجنة بمنح يوم إجازة إضافي للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل الموظف ذي الإعاقة أو الموظف الذي لديه ولد ذي إعاقة أو الموظفة التي ترضع طفلها.



وأضاف أن المقترح بأن يتم تجميع تلك الساعات والحصول عليها في شكل يوم إضافي على أن تتم تلك الآلية في ضوء قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشيخ اليوم لاستعراض نتائج دراسة تقليص عدد ساعات العمل بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



ويشار الى أن الدراسة انتهت إلى وجود صعوبات في تطبيق تلك المنظومة لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وإدارية وتشريعية خاصة التخوف من المشكلات الاجتماعية مثل زيادة معدلات الطلاق والانخراط في جماعات إرهابية.



وأظهرت الدراسة أن المقترح لن يكون له جدوى اقتصادية، حيث لن ينتج عنها أي توفير في استهلاك المياه والكهرباء بعد الدراسة التي قامت بها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي.



ويتعارض المقترح مع العديد من التشريعات وقوانين العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر المكمل ونظام الإجازات والحوافز والتعويضات.



وأظهرت الدراسة أن للمقترح سيخل بمنظومة الأمور والخدمة المقدمة للمواطنين.