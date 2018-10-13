صالح : تفعيل الفاتورة الشاملة الموحدة بميناء دمياط





قامت هيئة ميناء دمياط بتفعيل منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة والتى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إليكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى ,وتشمل حساب مستحقات الجهات ذات العلاقة بخدمات السفن مثل قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجمارك وشرطة الميناء والحجر الصحى والنادى الدولى للبحارة ثم إرسالها آلياً إلى البنوك للتحصيل إجمالاً بدلاً من التوجه إلى جميع الجهات ذات الصلة لدفع رسوم كل جهة على حده .وقال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن ميناء دمياط له السبق كأول ميناء مصرى يدار آليا عن طريق منظومة إليكترونية يتم تحديثها دورياً بأحدث التطبيقات ( NAVIES) .وأكد أن الميناء يملك قاعدة بشرية مؤهلة ومدربة لإنجاح منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة عبر الشباك الواحد ، الأمر الذى يؤدى إلى تقليل الإعتمادية على الورقيات وتكاليف إصدار الفواتير ,إضافة إلى توفير الوقت وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة بإستكمال ميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء قبل نهاية 2019 .