سوق التأمين يضم لخزائنه 4 مليار جنيه في شهر

كتب- ماهر أبو الفضل:





رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بنشاطي الحياة والممتلكات ، حصيلة أقساطها المصدرة، الي 4 مليارات جنيه في شهر يوليو الماضي، مقابل 3 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بزيادة تلامس مليار مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 33% ، وتوزعت حصيلة الاقساط المصدرة بسوق التأمين بواقع 1.1 مليار جنيه لشركات الممتلكات، مقابل 2.9 مليار لشركات تأمينات الحياة.





كشفت الاحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركات تأمين الممتلكات نجحت في زيادة حصيلة اقساطها المصدرة بقيمة 179.7 مليون جنيه في يوليو الماضي، لتصل بجملة أقساطها الي 1.1 مليار جنيه مقابل 916.7 مليون جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي 2017 ، بنسبة نمو تصل الي 19.6%.

وفي المقابل، عززت شركات تأمينات الحياة من معدلات نمو أقساطها المصدرة لتصل الي 40% دفعة واحدة، بإجمالي زيادة في الاقساط المصدرة بلغت 883.8 مليون جنيه، لترتفع الي 2.9 مليار جنيه في يوليو 2018 ، مقابل ملياري في يوليو من العام الماضي 2017.



