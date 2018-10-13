EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
سوق التأمين يضم لخزائنه 4 مليار جنيه في شهر
السبت 13 أكتوبر 2018 01:13 م
المستشار رضا عبد المعطي-أقساط سوق التأمين في يوليو 2018 )
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
قطاع التأمين يراهن على "متناهى الصغر" لملء خزائن أقساطه
بقلم وائل بدران: القطاع المصرفى والتأمين.. رؤية موضوعية
المستشار رضا عبد المعطي-أقساط سوق التأمين في يوليو 2018 )
كتب-
ماهر أبو الفضل
:
رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بنشاطي الحياة والممتلكات ، حصيلة أقساطها المصدرة، الي 4 مليارات جنيه في شهر يوليو الماضي، مقابل 3 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بزيادة تلامس مليار مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 33% ، وتوزعت حصيلة الاقساط المصدرة بسوق التأمين بواقع 1.1 مليار جنيه لشركات الممتلكات، مقابل 2.9 مليار لشركات تأمينات الحياة.
كشفت الاحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركات تأمين الممتلكات نجحت في زيادة حصيلة اقساطها المصدرة بقيمة 179.7 مليون جنيه في يوليو الماضي، لتصل بجملة أقساطها الي 1.1 مليار جنيه مقابل 916.7 مليون جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي 2017 ، بنسبة نمو تصل الي 19.6%.
وفي المقابل، عززت شركات تأمينات الحياة من معدلات نمو أقساطها المصدرة لتصل الي 40% دفعة واحدة، بإجمالي زيادة في الاقساط المصدرة بلغت 883.8 مليون جنيه، لترتفع الي 2.9 مليار جنيه في يوليو 2018 ، مقابل ملياري في يوليو من العام الماضي 2017.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا