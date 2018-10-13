التنظيم والإدارة يكشف حقيقة رفض تقليص ساعات العمل





كشفت نتائج اعمال لجنة تقليص عدد أيام العمل ببعض وحدات الجهاز الاداري الدولة أن هناك ابعاد اجتماعية وثقافية للمقترح تمثلت في بعض التخوفات المتعلقة لادارة الوقت وارتباط الفراغ مشكلات اجتماعية كالطلاق والزيادة السكنية والانخراط في جماعات ارهابية.كما ان هناك اثار سلبية صحية قد تنتج عن الجلوس طويلا في البيت بعد تقليص عدد ايام العمل .ويستعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الاداري الدولة الآن نتاىج الدراسة التي كلف بها رئيس الوزراء دون المساس بأجور العاملين بالدولة أو الخدمة المقدمة .وسنوافيكم بالتفاصيل