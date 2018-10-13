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رياضة
نهائي مصري لبطولة أمريكا المفتوحة لسيدات الإسكواش
السبت 13 أكتوبر 2018 12:55 م
إسكواش
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إسكواش
على المصرى
ألقاب جديدة تنتظرها لعبة الإسكواش المصرية، حينما تلتقى نور الشربيني مع رنيم الواليلي، في نهائي السيدات لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.
ويلعب محمد الشوربجى مع الألماني سيمون روزنر، فى منافسات الرجال، من المسابقة التى تعد من البطولات الكبرى البلاتينية، والتي يبلغ مجموع جوائزها 169 ألف دولار.
وتأهلت الشربينى للنهائى، بعد فوزها على الفرنسية كاميل سيرم، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، لتلاقى مواطنتها رنيم الوليلى، التى تغلبت على الويلزية تيسنى إيفانز، بالنتيجة ذاتها، ويقام نهائي السيدات في الواحدة من صباح غد الأحد، بتوقيت القاهرة.
وعلى صعيد الرجال، وصل محمد الشوربجي، إلى المباراة النهائية، بتغلبه على النيوزلندي بول كول، بنتيجة 3-1، فيما خسر مواطنه علي فرج، بطل النسخة الماضية من البطولة، أمام الألماني سيمون روزنر، بالنتيجة ذاتها، وسيقام نهائي الرجال، في الثانية إلا الربع صباح غدا الأحد بتوقيت القاهرة.
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