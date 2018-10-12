مؤشر ستاندرد اند بور

خالد بدر الدين



هوى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 S&P لكبرى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية بأكثر من 2.06 % في ختام التعاملات الخميس ببورصة نيويورك لينزل إلى حوالي 2728 نقطة للجلسة السادسة على التوالي بعد أن خسر 3.29 % يوم الأربعاء لتصل خسائره في يومين أكثر من 5% فى أكبر انخفاض منذ فبراير الماضي.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت واصلت الهبوط لسادس جلسة على التوالي يوم الخميس مع تزايد مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير المحتمل لصراعات تجارية بين الصين وواشنطن على أرباح الشركات قبل يوم من انطلاق موسم النتائج الفصلية.



وهبط أيضا مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول أمس بحوالى 546 نقطة، أو 2.13 % ليتراجع إلى حوالى 25052 نقطة كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه شركات التكنولوجيا منخفضا حوالى 93 نقطة، أو ما يعادل 1.25 % ليرتد إلى أكثر من 7329 نقطة لينزل إلى مستوى منخفض حوالي 10 % عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذى بلغ 8133.07 نقطة في 30 أغسطس الماضي.