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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مؤشر ستاندرد 500 S&P يهوي 5% في يومين

مؤشر ستاندرد اند بور
مؤشر ستاندرد اند بور
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مؤشر ستاندرد اند بور

خالد بدر الدين

هوى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 S&P لكبرى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية بأكثر من 2.06 % في ختام التعاملات الخميس ببورصة نيويورك لينزل إلى حوالي 2728 نقطة للجلسة السادسة على التوالي بعد أن خسر 3.29 % يوم الأربعاء لتصل خسائره في يومين أكثر من 5% فى أكبر انخفاض منذ فبراير الماضي.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت واصلت الهبوط لسادس جلسة على التوالي يوم الخميس مع تزايد مخاوف المستثمرين من ارتفاع  أسعار الفائدة والتأثير المحتمل لصراعات تجارية بين الصين وواشنطن على أرباح الشركات قبل يوم من انطلاق موسم النتائج الفصلية.

وهبط أيضا مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول أمس بحوالى  546  نقطة، أو 2.13 % ليتراجع إلى حوالى 25052 نقطة كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه شركات التكنولوجيا منخفضا حوالى 93  نقطة، أو ما يعادل 1.25 % ليرتد  إلى  أكثر من  7329  نقطة لينزل إلى  مستوى منخفض حوالي 10 % عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذى بلغ 8133.07 نقطة في 30 أغسطس الماضي.
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