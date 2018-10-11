الكرملين: بوتين والسيسي يوقعان وثائق مشتركة الأربعاء المقبل

السيسي بوتين

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أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم 17 أكتوبر، الجاري في مدينة سوتشي، مشيرا إلى أن الزعيمين سيبحثان قضايا التعاون بين البلدين.



وفق سبوتنيك.جاء في بيان الكرملي: "سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 17 أكتوبر، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا".



وأشار البيان إلى أن الرئيسين سيبحثان "القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة بناء التعاون الروسي-المصري ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في الأجندة الدولية". كما ومن المقرر توقيع عدد من الوثائق المشتركة.



وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد زار روسيا في 28 أيار/ مايو 2015، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشتركة، ودعم التعاون بين مصر وروسيا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية إلى مصر.