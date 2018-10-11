أسعار الذهب الآن فى مصر 11- 10- 2018.. ارتفاع كبير لعيار 21

عمر سالم









ارتفعت أسعار الذهب الآن فى مصر 11- 10- 2018 بنحو 5 جنيهات فى نهاية تعاملات اليوم، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية بسبب تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا بنسبة 2.40%.

أسعار الذهب في مصر الآن:





- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 604 جنيهات.





- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 518 جنيهًا.





- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 687 جنيهًا.





وشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا بنحو 8 جنيهات منذ بداية تعاملات اليوم، على خلفية ارتفاع سعر الأوقية