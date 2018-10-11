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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب الآن فى مصر 11- 10- 2018.. ارتفاع كبير لعيار 21
الخميس 11 أكتوبر 2018 07:58 م
أسعار الذهب
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أسعار الذهب
عمر سالم
ارتفعت أسعار الذهب الآن فى مصر 11- 10- 2018 بنحو 5 جنيهات فى نهاية تعاملات اليوم، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية بسبب تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا بنسبة 2.40%.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 604 جنيهات.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 518 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 687 جنيهًا.
وشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا بنحو 8 جنيهات منذ بداية تعاملات اليوم، على خلفية ارتفاع سعر الأوقية
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4840 جنيهًا.
الذهب
أسعار الذهب
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