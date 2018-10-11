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سيـــاســة
السيسي: اسيتعاب المواطنين للواقع أمر حتمى لإنجاح القرار
الخميس 11 أكتوبر 2018 07:45 م
السيسي
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بدور ابراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه عاصر هزيمة 67 ويتذكر كل التفاصيل وكل ما كتب عنها آنذاك رغم صغر سنّه، متابعاً: إحنا عايشين دلوقتى معركة ليها مرارة لكن الفرق بينها وبين المعركة الأولى إن 67 واضحة وعارفين الخصم والعدو".
جاء ذلك خلال وقائع الندوة التثقيفية التاسعة والعشرون التى نظمتها ادارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان " اكتوبر - تواصل الأجيال " بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بحضور المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من كبار رجال الدولة والكتاب والمفكربن ورموز الصحافة والإعلام والرياضة والفن وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبه الجامعات .
وشدد الرئيس على أن نكسة 67 لم تفقد مصر الإرادة، فتم إعادة بناء الجيش فى إطار الإمكانيات والظروف، مشيرًا إلى أن المعادلة الدولية آنذاك كانت مختلفة عن الوقت الحاضر، وكان الحصول على الأسلحة من معسكرين فقط.
وأوضح أن القيادة السياسة قبل الحرب كانت تحت ضغط شديد بسبب عدم اكتمال الصورة أمام الشعب، لافتا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات اتخذ قرار الحرب رغم أن المقارنة بين القدرات العسكرية لم تكن فى صالح مصر.
وقال، إن أجيالا عديدة لم تعش واقع الهزيمة التى عاشتها مصر عام 67 وما بعدها، متابعا: "الشعب المصرى كله دفع الثمن، وكانت الناس مضغوطة ومحرومة وبتعانى ومفيش أمل وكان الشباب بيدخل الجيش فى الوقت ده تحت السلاح، وفى الوقت ده ميقلش عن مليون شاب، ولم يكن لديهم أمل أن يخرجوا من الجيش إلا بعد انتهاء المعركة".
واستدرك: استيعاب الناس للواقع الذى تواجهه الدولة المصرية أمر حتمى لإنجاح القرار.
السيسي
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