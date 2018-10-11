الحكومة تخطط لدمج شركات مصر للطيران

وزير الطيران الفريق يونس المصري

المصري: دمج شركتين يوفر 800 مليون جنيه سنوياً

دعاء محمود



أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أن هناك خطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران والتي تتضمن دمج الـ 9 شركات التابعة للقابضة لتصل إلي شركتين أو 3 فقط مما يحق ترشيداً للنفقات.



وأضاف الوزير في تصريحات له علي هامش الجولة التفقدية بمطار القاهرة، أنه لو تم دمج شركة واحدة مع أخري سيتم توفير نحو 800 مليون جنيه سنوياً لآن مجلس الإدارة سيكون واحدا بدون أن يتأثر العمال بخطط التطوير.



وعن إنشاء مطار برأس سدر، قال المصري إنه لا جديد بشأن هذا المطار وأن الوزارة مهتمة حالياً بمطار الطور فهو أكثر فعالية في عمليات التشغيل.



ويقع مطار رأس سدر والمقرر إقامته على مساحة 40 مليون متر مربع، بينها 6 ملايين متر مخصصة لإقامة منتجع سياحى بمنطقة شمال عيون موسى