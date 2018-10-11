السيسى يكرم أبطال حربى أكتوبر والقضاء على الإرهاب

السيسي

بدور ابراهيم



شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "القرار" استعرض القرارات المصيرية المؤثرة فى عمر الوطن والتى كان لها الأثر الأكبر فى تغيير مسار التاريخ والحفاظ على كيان الدولة المصرية ، وكان أبرزها قرار العبور وإستعادة الأرض وقرارات البناء والتنمية الحقيقية لتغيير الواقع إلى غد أفضل ومستقبل مشرق وتوفير الحياة الكريمة للمصريين.



جاء ذلك خلال وقائع الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان "أكتوبر - تواصل الأجيال" بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تقديم لمسة وفاء لمصابى الوطن من أبطال عمليات مكافحة الارهاب.



وحضر الندوة المشير حسين طنطاوى القائد العام الأسبق للقوات المسلحة، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من كبار رجال الدولة والكتاب والمفكربن ورموز الصحافة والإعلام والرياضة والفن وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبه الجامعات.



واستكمل الفيلم بعرض مسرحى لمجموعة من براعم الأطفال الذين عبروا عن أحلامهم وطموحاتهم لمصر المستقبل فى ظل المشروعات التنموية العملاقة التى تهدف إلى النهوض بالوطن فى شتى المجالات.



وقدمت الندوة نماذج لبعض الملاحم والبطولات التى حفلت بها معارك الإستنزاف ونصر أكتوبر المجيد والجهود الحالية فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناءوالتي تأتى تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.



وتخليداً لبطولات رموز حرب أكتوبر المجيدة تضمنت الندوة فقرة فيلمية عن اللواء اح مهندس باقى زكى يوسف صاحب فكرة إستخدام طلمبات المياه لإحداث ثغرات فى خط بارليف الذى ظن العدو أنه لا يقهر أمام إرادرة المقاتل المصرى التى لا تعرف المستحيل ، وتضمنت الفقره لمحات من حياة البطل وكلماته المؤثرة عن أفكاره التى كان لها الفضل فى تحطيم خط بارليف وفتح الثغرات لعبور الأفراد والأرتال المدرعة والميكانيكة واستعادة السيطرة على الجانب الشرقى لقناة السويس فى أول ساعات العبور .



وكرّم السيسى الفريق فخرى يوسف عفيفى قائد الفرقة 19 مشاة إبان حرب أكتوبر، واسم اللواء أركان حرب مهندس باقى زكى يوسف والجندى مقاتل بطل محمود محمد مبارك أحد أبطال الحرب على الإرهاب.



كما شهدت الندوة فقرة فنية بمشاركة كورال الأطفال وشباب أكاديمية الحلم بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية ووزارة الشباب والرياضة الذي أشدي عدد من المقطوعات الوطنية التى الهبت حماس الحضور واستعادت ذكريات النصر ، كما قدم الفنان مدحت صالح والفنانة أنغام مجموعه من الأغانى الوطنية الجديدة التى جسدت أصالة وملامح الشعب المصرى وتضحياته على مر التاريخ.