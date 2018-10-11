بنك فيصل: 5 مليارات جنيه زيادة فى الأوعية الادخارية خلال 9 أشهر

بنك فيصل الإسلامي



رجب عزالدين



قال بنك فيصل الإسلامى إن ارتفاع صافى الربح فى سبتمبر 2018 يرجع إلى زيادة الأوعية الادخارية بأكثر من 5 مليارات جنيه.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الأوعية الادخارية للبنك ارتفعت بأكثر من 5 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 بما أثر إيجابيا على زيادة التوظيفات وبالتالى زيادة صافى الربح.



وارتفع صافى ربح البنك بنسبة 72% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 ليسجل 1.9 مليار جنيه مقابل صافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وارتفعت إيرادات البنك خلال الفترة المشار إليها إلى 6.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.