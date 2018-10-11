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بورصة وشركات
ثروة كابيتال: 2300 طلب لشراء أسهم الطرح العام بنسبة تغطية 30.06%
الخميس 11 أكتوبر 2018 05:59 م
ثروة كابيتال لوجو
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ثروة كابيتال: 2300 طلب لشراء أسهم الطرح العام بنسبة تغطية 30.06%
ثروة كابيتال: 2300 طلب لشراء أسهم الطرح العام بنسبة تغطية 30.06%
ثروة كابيتال: 2300 طلب لشراء أسهم الطرح العام بنسبة تغطية 30.06%
ثروة كابيتال: 2300 طلب لشراء أسهم الطرح العام بنسبة تغطية 30.06%
ثروة كابيتال لوجو
المال- خاص
قالت شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، إن حجم طلبات الشراء على الطرح العام لأسهم الشركة الذي انتهي أمس الأربعاء تجاوزت 2300 طلب، بقيمة 6.5 مليار جنيه بنسبة تغطية 30.06%.
ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018 تحت رمز SRWA.CAعقب موافقة البورصة المصرية .
ويخضع الطرح العام إلى حساب دعم استقرار سعر السهم والمخصص للمشتركين في الطرح العام خلال فترة مدتها شهر من تاريخ بدء التداول كما هو وارد بنشرة الطرح.
ووفقا لبيان عن الشركة اليوم فقد تم تنفيذ عملية الطرح على شريحتين: الشريحة الأولى طٌرحت للإكتتاب العام للجمهور من الأفراد الطبيعيين والإعتباريين لعدد ٢٩٬٥١٧٬٠٧٣ سهما تمثل نسبة 10% من عدد الأسهم المطروحة للبيع.
والشريحة الثانية طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية لعدد ٢٦٥٬٦٥٣٬٦٥٨ سهما تمثل نسبة 90% من عدد الأسهم المطروحة للبيع.
ومن الجدير بالذكرأنه سيتم تخصيص مبلغ 700 مليون جنيه من حصيلة الطرحين العام والخاص لزيادة رأسمال الشركة في زيادة مغلقة مقتصرة على المساهمين البائعين بما يعادل عدد ٩٥٬١٠٨٬٦٩٦ سهما.
وقد قامت ثروة كابيتال القابضة بتعيين شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات كمدير الطرح والمنسق العالمي ومكتب معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار ماليا للطرح.
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