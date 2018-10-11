شركة سيدي كرير للصناعات البتروكيماوية

رجب عزالدين



قالت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، اليوم، إن مجلس إدارتها وافق بجلسته المنعقدة أمس، على المشاركة في الاستحواذ على إحدى شركات الكيماوية المصرية.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن المجلس وافق على مشاركة شركة سيدبك بنسبة 20% فى الاستحواذ على شركة الاسكندرية لكربونات الصوديم كما فوض رئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 681 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 607 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف المذكور إلى 2.7 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.