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ثقافة وفنون

حنان مطاوع : استكمل يوم مصري واستعد لقابل للكسر في السينما

النجمة حنان مطاوع
النجمة حنان مطاوع
النجمة حنان مطاوع

أحمد حمدي

أعربت النجمة حنان مطاوع عن انشغالها حاليا بتصوير أكثر من فيلم سينمائي لعرضهما للجمهور الفترة المقبلة .

وقالت في تصريحات للمال انها تستكمل حاليا تصوير فيلم يوم مصري الذي تتعاون فيه مع المخرج أيمن مكرم تاليف يحى فكري ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي ودرة واحمد الفيشاوي .

ولفتت مطاوع إلى أنها تستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد الايام القادمة ايضا " قابل للكسر " وتتعاون فيه مع المخرج احمد رشوان وتاليفه ايضا ، لافتة إلى أنها تربطهما صداقة قوية منذ فترة طويلة متمنية ان تثمر عن انتاج مشروعا سينمائيا كبيرا ومهما للجمهور العربي .

ثقافة وفنون
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