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بورصة وشركات
جلاكسو سميثكلاين تعلن توزيعًا نقديًا نصف جنيه للسهم
الخميس 11 أكتوبر 2018 05:03 م
جلاكسو سميثكلاين لصناعة الأدوية
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رجب عزالدين
أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، عن توزيع نقدى بقيمة نصف جنيه للسهم، يبدأ صرفه اعتبارًا من 18 أكتوبر الجارى.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة الإثنين 15 أكتوبر.
ويبلغ رأسمال الشركة 835 مليون جنيه، موزعًا على 83.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
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