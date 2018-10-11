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عقـــارات
المصرية للتمويل العقارى تعيد افتتاح فرع البطل أحمد عبدالعزيز
الخميس 11 أكتوبر 2018 05:01 م
افتتاح فرع المصرية للتمويل العقاري
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افتتاح فرع المصرية للتمويل العقاري
المال - خاص
أعادت الشركة المصرية للتمويل العقارى، المملوكة بالكامل لبنك كريدى أجريكول مصر، افتتاح فرع البطل أحمد عبدالعزيز.
وتعد "المصرية" من شركات القطاع الخاص المتخصصة بالتمويل العقارى، ويبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه.
ويضم الفرع مقر الكول سنتر المختص بالتعامل مع العملاء والتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة.
وقام بافتتاح تجديد الفرع بيبر فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، وأوليفييه باليما، مدير قطاع تطوير التجزئة المصرفية بالبنك، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري، ورفيق إلياس، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، ونائب رئيس مجلس الإدارة.
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