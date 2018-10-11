المصرية للتمويل العقارى تعيد افتتاح فرع البطل أحمد عبدالعزيز





المال - خاصأعادت الشركة المصرية للتمويل العقارى، المملوكة بالكامل لبنك كريدى أجريكول مصر، افتتاح فرع البطل أحمد عبدالعزيز.وتعد "المصرية" من شركات القطاع الخاص المتخصصة بالتمويل العقارى، ويبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه.ويضم الفرع مقر الكول سنتر المختص بالتعامل مع العملاء والتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة.وقام بافتتاح تجديد الفرع بيبر فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، وأوليفييه باليما، مدير قطاع تطوير التجزئة المصرفية بالبنك، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري، ورفيق إلياس، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، ونائب رئيس مجلس الإدارة.