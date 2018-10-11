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بورصة وشركات
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع
الخميس 11 أكتوبر 2018 04:46 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الخميس- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.48 % عند مستوى 13283 نقطة، وكذا الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.12% عند مستوى 685 نقطة.
كما هبطت المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3 % عند مستوى 1718 نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى بنسبة 2.53 % عند مستوى 2046 نقطة، والعشرينى بنسبة 3.1% عند مستوى 12546 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 3 مليار جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1.5 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 468.6 مليون جنيه، 355.6 مليون جنيه، 499.3مليون جنيه، 168.7 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 25 سهمًا من إجمالى 168 متداولًا، بينما هبط 118 وبقى 25 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.24 % عند مستوى 13621نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 692 نقطة.
البورصة المصرية
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