إفريقية البرلمان: ندعم نيجيريا في كارثة الفيضانات الأخيرة





ياسمين فوازأصدرت لجنه الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بيانا اليوم الخميس، بشأن الفيضانات التي تشهدها دولة نيجيريا، مؤكدة أنها تابعت بقلق بالغ نبأ وفاة العديد من المواطنين وتشريد الآلاف نتيجة جراء الفيضانات بدولة نيجريا الشقيقة.وأعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، عن دعم مصر الكامل والمجتمع المدنى المصرى ومنظماته الإغاثية للمبادرة فى المساعدة لدولة نيجيريا الشقيقة حكومة وشعباً.