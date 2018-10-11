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طبيب: أكثر من 3 ملايين ضعيف البصر في مصر
الخميس 11 أكتوبر 2018 04:33 م
نظارة ذكية لفاقدى البصر
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نظارة ذكية لفاقدى البصر
في اليوم العالمي للإبصار
ياسمين فواز
أطلقت مؤسسة مغربي حملة للتوعية بصحة العيون في ربوع مصر، بالتزامن مع احتفالات المجتمع الدولي باليوم العالمي للإبصار، بتقديم خدمات صحة العيون من خلال برامجها المختلفة كالعيادات الطرفية الخاصة بالمؤسسة و قوافل صحة العيون التي تقوم المؤسسة بتنظيمها بالتعاون مع الشركاء المجتمعيين بهدف تقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة لعيون المصريين في المحافظات.
أكد الدكتور محمد شلبي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الاحصائيات العلمية المتاحة تشير إلى أن مصر بها ما يزيد عن 3 ملايين شخص مصابين بضعف البصر، وأن النسبة الأكبر منهم يعانون من المياه البيضاء و عيوب انكسار الابصار. وذلك يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة هذه التحديات التي تؤثر سلبا على حياة العديد من المصريين.
وقال إن مؤسسة مغربي والتي أسسها الدكتور عاكف المغربي عام 1992 اختارت هذا اليوم بالتحديد لكي تبدأ حملتها التوعوية في محاولة لتعريف المجتمع المصرى بجوانب صحة العيون و مخاطر أمراض العيون والدعوة للمشاركة في مكافحتها، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطبية والصحية.
وأضاف أن الحملة ستتضمن الكشف المجاني في محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم، وكذلك إجراء 500 عملية مياه بيضاء، إضافة إلى عمليات كبرى للأطفال لغير القادرين، على أن تستمر الحملة حتى نهاية العام.
وأوضح أن أنشطة التوعية تشمل استعراض العديد من المواقف التي توضح اهتمام المصريين على مر العصور بالعيون من زمن الفراعنة وحتى الأن من خلال ارتباط المصريين بأعينهم وكيف تعبر عنهم وعن مشاعرهم حتى أنهم يستخدمونها كلغة بينهم، ورغم ذلك إلا أن عدم الاهتمام الكافي بصحة العيون أصبح أحد السمات الرئيسية في وقتنا الحالي.
كما أكد على الاهتمام بإجراء الفحص الدوري للعيون وتقييم وظائف الإبصار خاصة الأطفال وضرورة ارتداء النظارة الطبية لمن هم في حاجة إليها و كذلك التوجه الى مراكز صحة العيون لمزيد من الخدمات.
وتقوم المؤسسة بهذه الفعاليات في إطار العمل على تحقيق رسالتها نحو إنشاء نموذج مراع لاعتبارات الصحة العامة لتوفير رعاية صحية شاملة و مستدامة للعيون.
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