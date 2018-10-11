«الأدوية والرعاية الصحية» ينجو من هبوط قطاعات البورصة

البورصة

شريف عمر



نجح مؤشر سهم شركات الرعاية الصحية والأدوية، فى تجنب التراجعات الجماعية للمؤشرات القطاعية فى البورصة، بعدما استطاع الإغلاق على ارتفاع طفيف بنهاية تعاملات جلسة، الخميس، والتى شهدت هبوط عنيف للمؤشرات.



وأغلق مؤشر شركات الرعاية الصحية والأدوية مرتفعاً 0.28% ليغلق عند مستوى 4178 نقطة، فيما يسيطر القطاع على 3.4% من رأس المال السوقى للبورصة.



وسيطر التراجع على باقى مؤشرات القطاعات، وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات بعدما انخفض 7.3% ليغلق عندج مستوى 341 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخمات والمنتجات الصناعية والسيارات متراجعًا 4.3%، ثم مؤشر التشييد ومواد البناء منخفضاً بنسبة 3.3%.



واحتل مؤشر قطاع السياحة والترفيه المركز الرابع فى قائمة الانخفاضات، بعدما هبط 3.03%، ثم مؤشر العقارات بنسبة هبوط 2.9%، ومؤشر المنتجات المنزلية والشخصية متراجعاً 2.5%، ثم مؤشر الخدمات المالية 2.15%.



وتلى ذلك مؤشرات شركات قطاعات كالموارد الاساسية، والبنوك والكيماويات والاغذية والمشروبات.



وأنهت البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي حاد سجل فيه المؤشر الرئيسي "egx30" نحو 2.4% ليصل 13283 نقطة، وبنسبة 1.1% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مسجلاً 685 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بـ1.3% عند 1718 نقطة.



وبلغت قيم التداول على الأسهم 864 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 168 سهمًا، هيمن التراجع على العدد الأكبر لينخفض 118 سهما، وارتفع أداء 25 سهمًا، بينما لم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 744 مليار جنيه.







