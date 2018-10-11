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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

السويس للأسمنت ترفع أسعارها بداية من 16 أكتوبر

السويس للأسمنت
السويس للأسمنت
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السويس للأسمنت

عمر سالم
أعلنت مجموعة شركات السويس للأسمنت عن زيادة أسعارها بداية من 16 أكتوبر الجاري.

وقال أحد التجار لـ"المال" إن الشركة أخطرت وكلائها بأن هناك زيادة في سعر القطع أرض المصنع لجميع المنتجات، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتصبح كالتالي:

     العادي المعبأ           1060 جنيه مصري
     المقاوم المعبأ          1090 جنيه مصري
    الواحة المعبأ            1040 جنيه مصري
السويس للاسمنت
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