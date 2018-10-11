السويس للأسمنت ترفع أسعارها بداية من 16 أكتوبر

السويس للأسمنت

عمر سالم

أعلنت مجموعة شركات السويس للأسمنت عن زيادة أسعارها بداية من 16 أكتوبر الجاري.



وقال أحد التجار لـ"المال" إن الشركة أخطرت وكلائها بأن هناك زيادة في سعر القطع أرض المصنع لجميع المنتجات، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتصبح كالتالي:



العادي المعبأ 1060 جنيه مصري

المقاوم المعبأ 1090 جنيه مصري

الواحة المعبأ 1040 جنيه مصري