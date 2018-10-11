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بورصة وشركات
السويس للأسمنت ترفع أسعارها بداية من 16 أكتوبر
الخميس 11 أكتوبر 2018 04:18 م
السويس للأسمنت
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السويس للأسمنت
عمر سالم
أعلنت مجموعة شركات السويس للأسمنت عن زيادة أسعارها بداية من 16 أكتوبر الجاري.
وقال أحد التجار لـ"المال" إن الشركة أخطرت وكلائها بأن هناك زيادة في سعر القطع أرض المصنع لجميع المنتجات، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتصبح كالتالي:
العادي المعبأ 1060 جنيه مصري
المقاوم المعبأ 1090 جنيه مصري
الواحة المعبأ 1040 جنيه مصري
السويس للاسمنت
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