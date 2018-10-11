تعرف على أسعار أرخص 5 سيارات جديدة خلال أكتوبر

ثاني أرخص سيارة تغيب عن الأسواق





أحمد شوقيتعتبر الأسعار العامل الأكثر تأثيرًا بالقرارات الشرائية لعملاء سوق السيارات المصرية؛ لذا تقدم "المال" فيما يلي قائمة بأسعار أرخص 5 سيارات جديدة خلال أكتوبر الحالى.تصنف سوزوكي ألتو السيارة الملاكي الأرخص في السوق المحلية؛ حيث تباع بـ130 ألف جنيه، ويتوفر منها فئة واحدة مانيوال.تبلغ أسعار السيارة 157 الف جنيه، وهي ذاتها أسعار سبتمبر الماضي، ويتوفر منها فئة واحدة مانيوال، والسيارة تجمع بخطوط انتاج شركة الأمل للسيارات.وغابت عن السوق شنجان بيني ميني والتي كانت تصنف كثاني أرخص سيارة في السوق المحلية بواقع 140 ألف جنيه؛ لتحل محلها لادا جرانتا.تبدأ أسعار سينوفا A1 من 157 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل للفئة الأعلى إلى 184 ألف جنيه، ويتوافر منها 5 فئات، وتحتفظ السيارة خلال أكتوبر الحالى بنفس أسعار سبتمبر الماضي.تبدأ أسعار السيارة من 163.9 ألف جنيه وتصل للفئة الثانية إلى 197.9 ألف جنيه وللفئة الثالثة إلى 229.9 ألف جنيه، وبذلك فإن السيارة تحتفظ بأسعار سبتمبر الماضي حتى الآن.تقدر أسعار السيارة بـ 166.9 ألف جنيه، ويتوافر منها فئة واحدة فقط مجمعة بمصانع جنرال موتورز مصر، وانضمت السيارة خلال أكتوبر الحالى لقائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بعد خروج شنجان بيني ميني؛ حيث كانت لانوس خارج التصنيف خلال سبتمبر الماضي.