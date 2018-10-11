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سيـــاســة
سفير الأردن للنواب: نستثمر في مصر بقيمة 1.3مليار دولار
الخميس 11 أكتوبر 2018 03:47 م
جانب من لقاء السفير الأردنى
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جانب من لقاء السفير الأردنى
ياسمين فواز
عقد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاءً اليوم الخميس مع علي العابد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، بحضور كلا من النائب صلاح عقيل، وكيل اللجنة و النائب طارق الخولي، أمين سر اللجنة .
في بداية اللقاء هنأ السفير الأردنى النائب كريم درويش بفوزه بمنصب رئاسة لجنة العلاقات الخارجية، كما أكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصةً القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب.
كما أكد العابد أن بلاده تنظر إلى مصر كشقيقة كبرى، موضحاً حرص بلاده على تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، ,موضحاً أن الأردن يعمل بها مليون و200 ألف مصري يشاركون بكل دأب في بناء النهضة الأردنية، وهناك تبادل تجاري بين البلدين يبلغ 500 مليون دولار، مؤكداً رغبة بلاده في زيادة التعاون بين البلدين في شتى المجالات، كما أن حجم الأستثمارات الأردنية في مصر يبلغ مليار و300 مليون دولار.
وأبدى النائب كريم درويش اعجابه بالتوجه الأردنى فى بناء واستثمار العنصر البشرى ونجاح هذه التجربة.
و أكد الجانبان على أهمية التنسيق بين البلدين، خاصةً في المحافل الدولية لأن ذلك سيؤدى إلى إيصال الصورة الصحيحة حول مجريات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.
كما أبدى السيد النائب كريم درويش رغبته بأن يكون هناك تمثيل لعدد من الشباب الأردني في فعاليات منتدى شباب العالم والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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