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اقتصاد وأسواق
رئيس الجمارك : لا مساس بمميزات السياحة فى التعريفة الجديدة
الخميس 11 أكتوبر 2018 03:55 م
السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
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السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
كتبت مها أبوودن
قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه لم يتم المساس على الإطلاق بالميزة التي يحصل عليها قطاع السياحة والفندقة في استيراد الآلات والمعدات والتجهيزات للمنشأت الفندقية والسياحية، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية عليها مازالت كما هي بنسبة 20% لم تتغير، وذلك منذ 20 عام وقطاع السياحة والفندقة مستمر في الحصول على فئة مخفضة بديلًا لفئات التعريفة التي تصل إلى 60% إذا تم استيرادها بالصفة التجارية، وذلك يؤكد حرص الدولة على قطاع السياحة والفندقة وتشجيعه.
يشار الى ان رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارا جمهوريا بتعريفة جمركية جديدة منذ شهر شمل الحفاظ على نحو 77% من أسعار التعريفة على السلع المستوردة ، فيما اجرت بعد التعديلات على نحو 23% من الاسعار.
وأكد أن قرار التعريفة الجمركية الجديدة الصادر مؤخرًا لا يستهدف زيادة الحصيلة إنما يستهدف بالأساس مواكبة مصر للاتفاقيات الدولية في كل البنود في إطار الاتساق مع معايير وأحكام منظمة الجمارك العالمية، حيث تضمن جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 تخفيض في الفئات الجمركية على ما يزيد عن خمسون صنفًا.
مصلحة الجمارك
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