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بورصة وشركات
25 سهما فقط تنجو من فخ تراجعات البورصة المصرية اليوم
الخميس 11 أكتوبر 2018 03:39 م
البورصة المصرية
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3/10/2018
البورصة
المال- خاص
نجح 25 سهما في النجاة من فخ التراجعات الذى أصاب غالبية الأسهم المتداولة بجلسة اليوم الخميس على إثر هبوط البورصة الحاد.
وجاء من بين تلك الأسهم "العبور للاستثمار العقاري" الذي احتل نسبة الصعود الأكبر بـ8.5% عند 5.95 جنيه، تلاه "مصر لصناعة الكيماويات" بـ 4.4% عند 11.31 جنيه، ثم "دومتي" بـ 4% عند 9.50 جنيه.
وجاء سهم "الإسماعيلية مصر للدواجن" ضمن الأسهم بـ 3.3% عند 1.75 جنيه، تلاه "الدولية للمحاصيل الزراعية" بـ 3% عند 2.95 جنيه.
وأنهت البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي حاد سجل فيه المؤشر الرئيسي "egx30" نحو 2.4% ليصل 13283 نقطة، وبنسبة 1.1% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مسجلاً 685 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بـ 1.3% عند 1718 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم 700 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 168 سهما، هيمن التراجع على العدد الأكبر لينخفض 118 سهما، وارتفع أداء 25 سهما بينما لم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 744 مليار جنيه.
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