إبراهيم النمر: القوى الشرائية بالبورصة المصرية أصبحت هشة للغاية

البورصة



مصطفى طلعت:



قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "نعيم" لوساطة الأوراق المالية، إن القوى الشرائية بالبورصة المصرية أصبحت "هشة" للغاية منذ شهر مايو الماضي، وهو ما ظهر بقوة فى الهبوط الجماعى لمؤشات البورصة فى جلسة اليوم الخميس، تأثراً بالتقلبات العالمية بسوق المال الأمريكية.



وأشار "النمر" إلى أن هبوط السوق الأمريكية لم يكن السبب الرئيسى فى تراجع السوق المحلية، وإنما أسهم إعلان شركة فيون لعرض استحواذها على أصول شركة "جلوبال تيلكوم" القابضة، فى تزايد وتيرة هبوط البورصة وعمق من الخسائر.



ولفت فى تصريح لـ"المال" إلى أنه حتى الآن لم تحدد بيوت الخبرة المالية إذا ما كان هبوط "وول ستريت" عبارة عن تصحيح طبيعي بعد الارتفاعات الكبيرة الفترة الأخيرة أم مقدمة للدخول في أزمة مالية عالمية جديدة.



وأشار إلى أن أسواق العالم تأثرت بتراجعات وول ستريت، ومنها الأسواق العربية والأوروبية، موضحا أن هناك مقولة شهيرة حول تأثر الأسواق بتراجع المؤشر الأمريكي: "إذا عطست أسواق وول ستريت تصاب الأسواق العالمية بالبرد".



وأوضح أن السوق لديها مستوى دعم مهم عند 13150 نقطة قد يشهد ارتدادة لأعلى حال تعافي القوى الشرائية واختبار مستوى 13600 نقطة، أما في حال فشل الاستقرار أعلى مستوى الدعم المذكور فسيكون هناك مستهدف عند 12600 نقطة.



وأنهت البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي حاد سجل فيه المؤشر الرئيسي "egx30" نحو 2.4% ليصل إلى 13283 نقطة، وبنسبة 1.1% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مسجلاً 685 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بـ1.3% عند 1718 نقطة.



وبلغت قيم التداول على الأسهم 700 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 168 سهما، هيمن التراجع على العدد الأكبر لينخفض 118 سهما، وارتفع أداء 25 سهما بينما لم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 744 مليار جنيه.