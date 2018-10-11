ساب تؤسس لجنة للإشراف على مفاهيم الذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصنطاعى

محمود جمال



قالت هدى منصور، العضو المنتدب لشركة SAP مصر للبرمجيات والحلول، إن الشركة العالمية أسست لجنة داخلية للإشراف على مفاهيم وتوجهات الذكاء الاصطناعي، كي لا يتم استخدامها بأي طريقة غير صحية أو لا أخلاقية.



وأوضحت منصور، فى تصريحات لـ"المال"، أن ساب تراهن على التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوجه الحكومي نحو مزيدًا من توطين تكنولوجيا المعلومات، وتوسعها عرضيًا بالدخول في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.



وأضافت أن الشركة قررت زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال العام الجاري من خلال التوسع في مركز التميز الخاص بها، والذي يقدم خدمات الدعم الفني لعملائها بمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، ويبلغ عدد العاملين بالمركز50 خبيرًا يقدمون الخدمات باللغات العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية.



وتطرقت إلى خطة الشركة لافتتاح فرع لمختبرها SAP next Gen Chapter في جامعة الإسكندرية كجزء من شبكة البرنامج العالمي لتحالف الجامعات ودعما للمبتكرين في مصر، الذي من شأنه أن يدعم تطوير المناهج الدراسية، فضلاً عن التدريب العملي والذي يؤهل الخريجين في استيعاب التحول الرقمي.



ولفتت إلى أن الشركة ضخت 30 مليون جنيه استثمارات لتدريب الشباب من الطلاب والخريجين على أحدث التكنولوجيات العالمية، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضافت أن البرنامج الجديد يهدف لتدريب 50 طالبًا، ومنحهم شهادات اعتماد دولية على العمل على تكنولوجيا "إس إيه بي"، ويتيح برنامج Young professional program مدربين من حول العالم لتوفير المهارات للطلاب، وتأهيل الشباب بأحدث الامكانيات للمنافسة في مصر أو خارجها، كما يوفر الشهادات مجانًا بالكامل، وتختارهم من إجمالي 5000 متقدم للمشاركة في البرنامج.



وأشادت هدى منصور، ببرامج الحكومة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر، والتي تمثل أهم عملاء وشركاء الشركة، متطرقة إلى برنامج التمويل لتلك الشركات والذي سيصل حجم التمويل من خلاله إلى 25 مليار دولار بحلول 2020.



ونوهت إلى أن SAP جاءت كواحدة من أفضل الأماكن للعمل في مصر وكذلك على مستوى العالم، مستعرضة مؤشرات عن الشركة العالمية والتي حققت إيرادات بقيمة 23.7 مليار يورو في 2017، خصصت 14% منها للبحث والتطوير، وتخدم 404 آلاف عميل بالاعتماد على 17 ألف شريك.



وعن خطط الشركة للمشاركة في المشروعات الحكومية، بينت أن SAP تتعاون في الوقت الحالي نعمل مع البريد وعدد من المشروعات في قطاع البترول ووزارة النقل، مشيرة إلى أنها دخلت في عدد من المناقصات لتغطية القطاعات الحكومية الأخرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وتنافس أمام عدد كبير من الشركات العالمية، نظرًا لضخامة المشروع والدعم الحكومي الهائل لتنمية العاصمة الجديدة.



وأشارت إلى أن مشروع التأمين الصحي يعد من أبرز المشروعات التي تعمل SAP على المشاركة فيها، لما تمثله من أهمية كبرى للمجتمع وما يحتاج إليه من إمكانيات هائلة بداية من حصر السكان مرورًا بكافة المراحل الأخرى، واصفة المشروع القومي بـ"العملاق"، ويتضمن البنية التحتية والحلول اللازمة لتغطية السكان بالكامل.



ولفتت إلى امتلاك SAP عددًا من الحلول العالمية التي قد تفيد في تحسين الأداء في محور قناة السويس، وتمكن الهيئة من التعرف على مواصفات كل سفينة تعبر قناة السوييس من حيث التكلفة ووقت المرور، موضحة أن تلك الحلول ستزيد من تنافسية محور قناة السويس مقارنة بالمحاور البحرية الأخرى، في حالة تطبيق التقنية، إضافة إلى تحقيق زيادة في الإيرادات وتقليل الوقت المستنفد في مرور السفن.



وألمحت هدى منصور إلى إجراء إس إيه بي مقابلة مع وزير التعليم للوقوف على احتياجات مشروع تطوير التعليم، والتي بدأتها الوزارة بإدخال التابلت حيث تسعى إلى إتاحة ربط المؤسسة التعليمية في مصر والرقابة عليها للتعرف على مدى تنفيذ الخطط التطويرية ومتابعة الأداء.