تراجعات حادة تضرب سهم جلوبال تيلكوم





أسماء السيدأنهى سهم "جلوبال تيلكوم" تعاملاته اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع حاد بلغ 10% ليحتل نسبة الهبوط الأكبر مسجلاً 2.77 جنيه.وأوضح محللون أن تراجعات "جلوبال تيلكوم" تُعد أحد الأسباب التى ساهمت في نزول مؤشرات البورصة بتلك الحدة، مرجعين تأثرة بسبب إعلان الشركة اليوم تلقيها إخطارًا من "فيون" لسحب عرض الشراء.وقالت "جلوبال تيلكوم"، إنها تلقت إخطارًا من شركة "فيون" المساهم الرئيسى لسحب عرضها للاستحواذ على أصول "جى تى إتش" فى باكستان وبنجلاديش بشكل فورى.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن شركة فيون قررت سحب عرضها لجي تي إتش للاستحواذ على أصولها في باكستان مقابل 2.55 مليون دولار، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة مستمر في دراسة خيارات تمويلية بديلة.ويتضمن إخطار شركة فيون ليمتيد لجلوبال تيلكوم إنهاء العرض بأثر فورى.وقالت جلوبال تليكوم القابضة، فى يوليو الماضى، إنها تلقت عرض شراء لأصولها في شركة جاز، والعمليات التابعة من شركة فيون مقابل 2.55 مليار دولار.ويبلغ رأسمال جلوبال تيلكوم 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للواحد.وأوصت بحوث "نعيم " القابضة المتعاملين بالاحتفاظ بالسهم، موضحةً أن قرار فيون بسحب عرضها على خلفية تأخر سير الإجراءات لمدة استغرقت قرابة 3 أشهر، وبعد أن أشارت جلوبال تيلكوم في بيانها الصادر بتاريخ 31 أغسطس والذي أفاد بأن عرض فيون قد لا يلقى موافقة النسبة المطلوبة 66.6٪ من مساهمي الأقلية وأن شركة فيون قد تسحب العرض في أي وقت.وتصل نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة فيون في شركة جلوبال تليكوم إلى 57.7٪، بينما تؤول النسبة المتبقية 42.3٪ إلى مساهمي حقوق الأقلية (المقيدين بالبورصة المصرية). ويأتي سحب هذا العرض بمثابة إخفاق المحاولة الثالثة للاستحواذ على حصة الأقلية في جلوبال تيلكوم.وكانت فيون قد تقدمت عام 2013 بعرض شراء بسعر 0.7 دولار للسهم للاستحواذ على جلوبال تيلكوم، وقد حصل هذا المقترح على موافقة الجهات التنظيمية بينما تم رفضه لاحقًا من جانب مجلس إدارة جلوبال تيلكوم.وأعلنت فيون في أبريل 2018 عن سحب عرض الشراء الإجباري لجلوبال تليكوم والذي تضمن سعر للسهم بلغ 7.9 جنيه.وأنهت البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي حاد سجل فيه المؤشر الرئيسي "egx30" نحو 2.4% ليصل 13283 نقطة، وبنسبة 1.1% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مسجلاً 685 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بـ1.3% عند 1718 نقطة.وبلغت قيم التداول على الأسهم 700 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 168 سهما، هيمن التراجع على العدد الأكبر لينخفض 118 سهما، وارتفع أداء 25 سهم بينما لم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 744 مليار جنيه.