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بورصة وشركات
بورصة مصر تسجل أدنى مستوياتها خلال عام
الخميس 11 أكتوبر 2018 03:21 م
هبوط البورصة
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هبوط البورصة
مصطفى طلعت:
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" أدنى مستوى له منذ عام تقريباً "تحديداً شهر سبتمبر 2017" بعد هبوطه لمستوى 13283 نقطة على اغلاق جلسة تداول اليوم الخميس.
وأظهرت شاشات التداول هبوط قوي للمؤشر الرئيسي بنسبة 2.48%، بينما تراجع مؤشر "EGX70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.125 إلى مستوى 685 نقطة.
وضرب الهبوط الأسواق العالمية بشكل جماعي، وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الامريكي 95 نقطة، ومؤشر داو جونز 831 نقطة، ومؤشر ناسداك 315 نقطة.
البورصة المصرية
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