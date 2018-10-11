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بورصة وشركات
أسباب محلية وعالمية وراء الهبوط الحاد للبورصة
الخميس 11 أكتوبر 2018 03:14 م
خسائر البورصة المصرية 55
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خسائر البورصة المصرية 55
أسماء السيد :
أرجع عادل كامل العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم الخميس ، لعدة أسباب عالمية ومحلية.
وأوضح كامل فى تصريح لـ "المال"، أن السبب الأول يتمثل فى الإنهيار العام باسواق المال العالمية كالولايات المتحدة وآسيا والخليج، بجانب أزمات الأسواق الناشئة، علاوة على إعلان شركة "فيون" العالمية سحب عرض شرائها المقدم على سهم "جلوبال تيلكوم"، لتساهم بذلك فى تزايد حدة الخسائر بالسوق المحلية.
وأشار كامل، أنهُ بصفة عامة فإن السوق يسير في تحركات متراجعه منذ 6 شهور ماضية عقب التقهقر من القمة التاريجة التى أحرزها في إبريل المنقضي عند 18414 نقطة ، لافتاً الى ان معدلات استرداد وئائق صناديق الاستثمار ستظهر بقوة خلال جلسة الاحد القادم.
ونصح المتعاملين بتوخي الحذر وتبنى سياسة انتقائية فى التركيز على الأسهم ذات الملائة المالية القوية لاجتياز أي فترات صعبة تمر بالسوق .
وأنهت البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي حاد سجل فيه المؤشر الرئيسي "egx30" نحو 2.4% ليصل 13283 نقطة، وبنسبة 1.1% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مسجلاً 685 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بـ 1.3% عند 1718 نقطة .
وبلغت قيم التداول على الأسهم 700 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 168 سهم، هيمن التراجع على العدد الأكبر لينخفض 118 سهم، وارتفع أداء 25 سهم بينما لم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 744 مليار جنيه .
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