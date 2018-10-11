البنك الأهلي يفوز بشهادة تقدير كأفضل أداء في مجال التوظيف من LinkedIn

هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى



المال - خاص



حصل البنك الأهلي المصري على شهادة تقدير، كأفضل توظيف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبعا للتقييم الذي أعدته شبكة LinkedIn العالمية.



وأقيم حفل تسليم الجوائز، وشهادات التقدير بمدينة دبي، وحضرته نورة الكعبي وزير الثقافة الإماراتية، وممثلو المؤسسات المشاركة في نهائيات المنافسات.



وتسلمت شهادة التقدير ماهيتاب سالم ممثلة عن مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري.



يأتي فوز البنك الأهلي المصري، كأول مرة في مجال التوظيف والموارد البشرية، وفي ظل منافسة قوية بين فرق عمل محترفة من المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم.



من جانبه، أبدى هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، سعادته بفوز البنك بشهادة التقدير المقدمة منLinkedIn، وهي الشبكة المتخصصة في مجال التوظيف على مستوى العالم.



وأكد أن ذلك يعكس كفاءة فريق عمل الموارد البشرية بالبنك، وقدرته على تحقيق الاستفادة القصوى من الوسائل الحديثة في توظيف واختيار العمالة المتميزة التي تخدم أهداف البنك وتواكب التطور العالمي في كافة مجالات العمل المصرفي.