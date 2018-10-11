النائب خالد عبد العزيز فهمي

ياسمين فواز



أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، نائب دائرة دار السلام، بمحافظة القاهرة، على أهمية الخطوة التى اتخذتها وزارة الداخلية بتوفير فوص عمل للسجناء المفرج عنهم وتوفير آليات لتدريبهم قبل الإفراج عنهم بثلاثة أشهر.



وأضاف عبد العزيز في بيان له اليوم أن هذا التوجه للوزارة يساعد في إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى وتوفير سبل حياة كريمة لهم تحميهم من العودة للسلوك الإجرامى مرة أخرى .



وطالب عبد العزيز رجال الأعمال بدعم هذا التوجة الإنسانى، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم توقيع بروتوكلات مماثلة مع رجال الأعمال لتوفير فرص عمل للسجناء المفرج عنهم، على أن يتم متابعة آداءئهم وسلوكهم خلال العمل .



وأكد عبد العزيز على أن ما يتم حاليا، يثبت اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان على مختلف المستويات، بدءًا من توجه الرئيس السيسى بإعداد قوائم الإفراح عن الشباب المحبوسين، وانتهاءًا بما يقوم به قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .