زيادة أسطول أكاديمية الطيران إلى 25 طائرة





دعاء محمودأكد الطيار الياس صادق، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن الأكاديمية ضمت مؤخرًا، أحدث طائرات التدريب الجديده من طراز "Beechcraft Bonanza G 36 " و"58 Beechcraft Baron" ليصل عدد أسطولها إلى 25 طائرة.وأضاف صادق، خلال اللقاء الصحفى المنعقد بمطار القاهرة، اليوم الخميس، أن الأكاديمية حققت الريادة دون غيرها من أكاديميات التدريب بمنطقة الشرق الأوسط بمنح إجازة صيانة الطائرات طبقًا لتشريعات EASA وICAO.وتابع الياس أنه انطلاقاً من رغبة الأكاديمية فى التطوير الدائم ومواكبة أحدث البرامج التدريبية التى تخدم قطاع الطيران، استأنفت الأكاديمية التدريب فى مجال طب الطيران، والذي يعد تخصص مهني يقوم فيه الطبيب المختص بتوقيع الكشف على أطقم الركب الطائر وتحديد مستوى اللياقة الطبية وفقاً لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو).وأسفرت جهود الأكاديمية فى هذا المجال إلى إدراج منظمة الايكاو لدورات طب الطيران ضمن خطة تدريباتها، بعدما تم اعتمادها وتطويرها من قبل برنامج TRAINAIR PLUS.وأكد أن الأكاديمية تنتهج خطو تسويق تعتمد على Digital Marketing لاستهداف الشريحة العمرية التى تستقى معلوماتها من خلال الكمبيوتر والهاتف الخلوي، والقيام بعمل زيارات إلى مدارس اللغات وتقديم عرض عن خدمات وأنشطة الأكاديمية للطلاب، إضافة إلى توقيع الأكاديمية على عقود تسويقية للوافدين من الخارج مما كان له المردود الإيجابى فى زيادة عدد الطلبة الوافدين من الدول العربية، منها العراق وليبيا واليمن والكويت وجنوب السودان والبحرين، ويصل عدد الطلبة من دولة العراق بالأكاديمية إلى أكثر من 50 طالبًا.وأشار إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع شركة مزايا للاستشارات والتدريب الليبية لتدريب 153 طالبًا ليبيًا، في كل من كلية المراقبة الجوية وكلية الدراسات المتخصصة.