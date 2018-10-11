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طاقة
الكهرباء : مصر أول محطة لتنفيذ المبادرة العربية للطاقة المتجددة
الخميس 11 أكتوبر 2018 03:00 م
الطاقة المتجددة
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الطاقة المتجددة
عمر سالم
قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خلال فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر مصر للطاقة المتجددة ، أن ورشة العمل التى تم عقدها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA للتدريب علي استخدام برنامج مستكشف البرامج Project Navigator تأتى في إطار تنفيذ المبادرة العربية للطاقة المتجددة المرتبطة بالاستراتيجية التي أطلقتها جامعة الدول العربية.
وأكد على أهمية البعد المحلى بعد اختيار مصر كأول محطة لتنفيذ هذه المبادرة نظراً لحجم مصر في المنطقة العربية والقدرات التي تتمتع بها من قدرات بشرية وموارد طبيعية وفيرة من الطاقة الشمسية، علاوة على ذلك سوف تستفيد مصر من هذه الورشة في تطوير المهارات المطلوبة لتطوير المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وتوفير وظائف المستثمرين الشباب.
، ويتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال خطة تنفيذية تتكون من 11 نشاط يأتى من بينهم تنظيم ورش تدريبية على استعمال Project Navigator أي مستكشف المشروعات ,والتى تهدف إلى مساعدة مطوري مشروعات الطاقة المتجددة على تطوير المشروعات وتقييم الملاءة المالية أو الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأضاف الخياط أن لهذا النشاط بعدين احدهما إقليمى عربى والآخر محلى ، ويتضمن البعد الإقليمى العربى إعتبار هذه الورشة أول نشاط عملي لتنفيذ المبادرة العربية للطاقة المتجددة.
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