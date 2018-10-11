500 مليون دولار تكلفة إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية





مدحت إسماعيلقال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن التكلفة التقديرية لمشروع رصيف 55 بميناء الإسكندرية، تصل إلى 500 مليون دولار، بما يوازي 10 مليارات جنيه.وأضاف يوسف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الجمعية التأسيسية لشركة تنفيد رصيف 55 بميناء الإسكندرية، ستعقد مساء اليوم الخميس، بحضور مساهمي الشركة ووزيري النقل وقطاع الأعمال العام ورئيس هيئة قناة السويس.وأضاف يوسف، أن حصص المساهمين في الشركة تتوزع بواقع 33% للقابضة للنقل البحري، ونفس القيمة لهيئة قناة السويس، و34 لهيئة ميناء الإسكندرية.