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نقل وملاحة
رئيس السكة الحديد يوجه القيادات بالنزول إلى مواقع العمل
الخميس 11 أكتوبر 2018 02:51 م
رئيس هيئة السكة الحديد
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المال -خاص
وجه رئيس الهيئة قيادات الهيئة بضرورة المرور والتفتيش المفاجئ والنزول فى مواقع العمل للتأكد من قيام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة بتنفيذ التعليمات واللوائح التى من شانها امن وسلامة مسير القطارات , والتواصل مع العاملين بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير والصيانة التى تتم فى مواقع متفرقة على طول شبكة السكك الحديدية , للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات لتقديم خدمه أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.
واكد رئيس الهيئة ان الهدف من مرور قيادات الهيئة اليوم متابعة مشروع كهربة إشارات عرب الرمل الإسكندرية وأبراج اشارات قويسنا وبركة السبع وكفر الزيات والحفر النفقى لمد كابلات الاشارات وتفقد عدد من المحطات شملت محطات النخاس وميت القرشى ودنديط وعدد من المزلقانات على خط الزقازيق ميت غمر.
وبناء على توجيهات رئيس الهيئة قام صباح اليوم عدد من لجان التفتيش والمرور المفاجئ برئاسة المهندس جمال الشامى والمهندس مجدى الصباع نواب رئيس الهيئة لمفاجاة مواقع متفرقة على طول شبكة السكك الحديدية شملت خط الزقازيق ميت غمر وخط القاهرة الاسكندرية .
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