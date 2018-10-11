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سيـــاســة
عابد يستعرض تطورات الاوضاع مع نائبة رئيس البونسدتاج ببرلين
الخميس 11 أكتوبر 2018 02:45 م
جانب من اللقاء
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جانب من اللقاء
التقي رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب علاء عابد بنائبة رئيس البونسدتاج الألماني بترا با.وناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, كما عكس اللقاء في مجمله المستوي المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين، خاصة علي صعيد توطيد علاقات التعاون بين البرلمانيين والتي أثمرت علي مدار الفترة الأخيرة في تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين.
و حرصت نائبة رئيس البونسدتاج الألماني علي التعرف من النائب علاء عابد علي التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة علي مختلف الأصعدة وبالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان علي وجه الخصوص، حيث قام رئيس لجنة حقوق الإنسان بتقديم عرض مفصل حول تطورات الأوضاع في مصر علي مدار الفترة الأخيرة، عارضاً للإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الخمسة الماضية, وعلي رأسها استكمال بناء مؤسسات الدولة ووضع دستور إلي جانب عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بما أسفر عن انتخاب أكبر برلمانات مصر تمثيلاً والذي يضم 163 نائباً من الشباب و90 نائبة، مؤكداً في هذا الإطار علي المساعي الجادة الهادفة لتعزيز وترفيع حقوق الشباب والمرأة علي مختلف الأصعدة.
وعلي صعيد آخر حرص النائب علاء عابد علي تسليط الضوء علي الجهود الضخمة التي تبذلها مصر والمصريين متمثلة في تحمل مسئولية استضافة 5 مليون لاجيء من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، مؤكداً علي حصول اللاجئين في مصر علي نفس الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل التي يحصل عليها المصريون، وفي نهاية اللقاء أعربت نائبة رئيس البوندستاج الألماني عن تطلعها لمواصلة الحوار بين البلدين وعلي صعيد تبادل الزيارات بين البرلمانيين.
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