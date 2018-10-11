القابضة للنقل: الاتفاق على إنشاء مصنع الجنوط بتكلفة 16 مليون يورو

محمد يوسف



مدحت إسماعيل



قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إن الشركة اتفقت مع أحد مستثمرى دولة المجر على إنشاء مصنع للجنوط، وآخر للمحاور –أكسات السيارات - بشراكة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للقابضة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن تكلفة إنشاء مصنع الجنوط تقدر بنحو 16 مليون يورو وستكون قرضا من بنك الاستيراد والتصدير المجرى.



وأشار الى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل الى 400 الف جنط سنويا، سيتم توفير 150 منها للسوق المحلى والباقى سيصدر للدول العربية.



وذكر أن هناك مفاوضات تجرى أيضا لتحديد قيمة تكلفة إنشاء مصنع المحاور، موضحات أن إنشاء المصنعين سيكون بالشراكة بنسبة تتراوح من 20‎%‎ الى 40‎%‎.









