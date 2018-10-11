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بورصة وشركات
البورصة تعدل معايير وقواعد إدراج أسهم الطروحات الجديدة
الخميس 11 أكتوبر 2018 02:27 م
البورصة المصرية
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018
البورصة المصرية
رجب عز الدين:
أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، عن تعديل المعايير المنظمة لإدراج أسهم الطروحات الجديدة .
وقالت البورصة إن إدراج أسهم الطروحات الجديدة سيتم ضمن القوائم ألف وباء اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع معايير مناظرة لمعايير تحديد القوائم عن فترة 6 أشهر سابقة لتاريخ الطرح.
وتقرر أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام اليها حسب بيان منشور على شاشة التداول.
وتقرر أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعدد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام عليها.
وبموجب التعديل، من المقرر أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لا يقل عن 3 أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.
وفي سبتمبر الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، العديد من الإجراءات الجديدة التي تدعم سيولة ونشاط سوق المال المصرية.
وبحسب تلك الإجراءات، تقرر أن يكون حدود الإيقاف المؤقت عند 10% بدلا من 5%؛ بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول، بالإضافة إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشرة دقائق بحد أقصى.
و قررت البورصة المصرية أن يكون تعليق التداول آليا بحد أقصى 10 دقائق عند تجاوز سعر الإقفال اللحظي لنسبة حد الإيقاف المؤقت.
ومن المقرر العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم العمل التالي لنشره بالوسائل المعدة ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وفقا للبيان.
البورصة المصرية
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