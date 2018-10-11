585 مليون جنيه حصيلة المنصور من أوبل أسترا

أوبل أسترا 1

أحمد شوقي:



بلغت حصيلة شركة المنصور للسيارات من طراز "أوبل أسترا" نحو 585 مليون جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.



وسجلت مبيعات السيارة الألمانية 1561 وحدة خلال أول 8 أشهر من 2018 بمتوسط سعر بيع 375 ألف جنيه.



وتفيد بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى أن أداء "أسترا" قد شهد تراجعًا تدريجيًا منذ فبراير الماضي الذي وصلت مبيعاته إلى 393 وحدة، بعد غياب السيارة عن البيع خلال يناير السابق عليه، في حين تراجعت مبيعات مارس 2018 إلى 302 سيارة، ثم 185 سيارة في أبريل.



وشهد أداء "أوبل أسترا" صعودًا واضحًا خلال مايو الماضي ببيعها 285 سيارة، لكنها دخلت مرحلة جديدة من التراجع بداية من يونيو التالي عليه فقد باعت 218 سيارة فقط ثم هبطت المبيعات في يوليو إلى 119 سيارة وفي أغسطس إلى 86 سيارة.



وبمقارنة أداء "أوبل أسترا" بالأرقام المسجلة في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي، يتبين أن مبيعاتها تراجعت 342 وحدة بما يعادل 18% فقد كانت المبيعات 1903 سيارات.

