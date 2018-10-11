اليوم ..زراعة النواب تناقش خسائر الفلاحين من القطن





تعقد لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان، برئاسة هشام الشعيني، اجتماعًا اليوم ؛ لمناقشة موضوع عدم استلام محصول القطن من الفلاحين خلال الموسم الزراعي الحالي بأسعار مجزية مما يحملهم خسارة فادحة.و تناقش اللجنه طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمود هيبة، عاطف عبدالجواد، وبدير عبدالعزيز، وأبوالمعاطي مصطفى، بشأن خسائر الفلاحين بسبب محصول القطن.