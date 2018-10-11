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سيـــاســة
اليوم ..زراعة النواب تناقش خسائر الفلاحين من القطن
الخميس 11 أكتوبر 2018 02:23 م
البرلمان
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البرلمان
ياسمين فواز
تعقد لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان، برئاسة هشام الشعيني، اجتماعًا اليوم ؛ لمناقشة موضوع عدم استلام محصول القطن من الفلاحين خلال الموسم الزراعي الحالي بأسعار مجزية مما يحملهم خسارة فادحة.
و تناقش اللجنه طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمود هيبة، عاطف عبدالجواد، وبدير عبدالعزيز، وأبوالمعاطي مصطفى، بشأن خسائر الفلاحين بسبب محصول القطن.
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