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اقتصاد وأسواق
الوليد بن طلال يخسر 760 مليون دولار خلال 9 شهور
الخميس 11 أكتوبر 2018 02:19 م
الوليد بن طلال
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الوليد بن طلال يستأنف مفاوضات اقتراض مليار دولار
الوليد بن طلال
خالد بدر الدين:
انخفضت ثروة الأمير الوليد بن طلال، أغنى ملياردير في السعودية، وواحد من بين أغنى الأثرياء فى العالم بحوالى 760 مليون دولار لتنزل إلى 15.2 مليار دولار، لتسجل أدنى مستوياتها منذ بدء رصد ثروته على مؤشر وكالة بلومبرج الأمريكية لمليارديرات العالم في عام 2012.
وأوضحت الوكالة، أن قيمة محفظة استثمارات بن طلال في الشركات العامة، وحصصه في الشركات المغلقة والقطاع العقاري السعودي، تراجعت بنسبة 760 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى.
وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا التراجع فى ثروة الوليد يأتى نتيجة تعديلات طفيفة في قيمة الأصول، والتي تمثلت في بيع حصته في شركة خدمات النقل الذكي، عبر شركة "ليفت" لأجهزة الموبايلات الأمريكية إلى شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير.
وتراجعت قيمة أهم أصول الأمير الوليد بن طلال، والمتمثلة في حصته البالغة 95% من أسهم مجموعة المملكة القابضة، بنسبة 70% منذ وصولها إلى مستوى قياسي عام 2014.
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