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نقل وملاحة

2.6 مليار جنيه حصيلة متوقعة لطرح 30% من إسكندرية للحاويات

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مدحت إسماعيل

قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الجمعية العمومية للشركة القابضة، واللجنة المشرفة على برنامج الطروحات، استقرت نهاية الأسبوع الماضي على طرح إجمالي أسهم من شركة الإسكندرية للحاويات بواقع 30‎‎%.

وأضاف يوسف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن القابضة لها 55% ‎من أسهم الإسكندرية للحاويات، و40% لهيئة ميناء الإسكندرية، و‎5‎%‎ حاليًا مطروحة فعليًا في البورصة، و5‎% مساهمات.

وتابع يوسف: أنه تم الاتفاق على طرح 20%‎ من حصة القابضة، و10% من هيئة الميناء، يضاف إلى ذلك الـ 5‎%‎ المتداول عليها ليصبح الإجمالي فعليًا 35 ‎%، مشيرًا إلى أن الحصيلة المتوقعة من الطرح ستصل إلى 2.6 مليار جنيه،

وأضاف: "ملتزمون بمواعيد الطرح المحددة من جانب اللجنة المشرفة على البرنامج وضع البورصة الحالي".
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