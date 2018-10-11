EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
2.6 مليار جنيه حصيلة متوقعة لطرح 30% من إسكندرية للحاويات
الخميس 11 أكتوبر 2018 02:18 م
البورصة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
%2 انخفاضاً فى حجم أعمال «الإسكندرية للحاويات»
القابضة للنقل: طرح 20% من أسهم شركة الإسكندرية للحاويات بالبورصة
بلتون تتحالف مع جولدمان ساكس للمنافسة على طرح الإسكندرية للحاويات
هيرميس تتحالف مع سيتي بنك للمنافسة على إدارة طرح الإسكندرية للحاويات
3 بنوك استثمار تتحالف مع كيانات أجنبية للمنافسة على طرح الإسكندرية للحاويات
البورصة
مدحت إسماعيل
قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الجمعية العمومية للشركة القابضة، واللجنة المشرفة على برنامج الطروحات، استقرت نهاية الأسبوع الماضي على طرح إجمالي أسهم من شركة الإسكندرية للحاويات بواقع 30%.
وأضاف يوسف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن القابضة لها 55% من أسهم الإسكندرية للحاويات، و40% لهيئة ميناء الإسكندرية، و5% حاليًا مطروحة فعليًا في البورصة، و5% مساهمات.
وتابع يوسف: أنه تم الاتفاق على طرح 20% من حصة القابضة، و10% من هيئة الميناء، يضاف إلى ذلك الـ 5% المتداول عليها ليصبح الإجمالي فعليًا 35 %، مشيرًا إلى أن الحصيلة المتوقعة من الطرح ستصل إلى 2.6 مليار جنيه،
وأضاف: "ملتزمون بمواعيد الطرح المحددة من جانب اللجنة المشرفة على البرنامج وضع البورصة الحالي".
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا