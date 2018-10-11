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طاقة
التنمية الافريقي يبدي رغبته تمويل مشروعات الطاقة وشبكات النقل
الخميس 11 أكتوبر 2018 02:16 م
وزير الكهرباء
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محمد شاكر
عمر سالم
إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، Amadou Hott نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى للكهرباء وتغير المناخ والنمو الأخضر والوفد المرافق ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع .
و رحب شاكر بنائب رئيس البنك والوفد المرافق له , موضحاً أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون لتشجيع الإستثمار على أرضها، وسعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين .
وأضاف أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة للتحول فى الطاقة من أجل تعزیزوفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكیة والربط الكهربائى،.
وأشار الدكتور شاكر إلى أن إجمالي القدرات التى يتم إضافتها حتى نهاية عام 2018 ستصل إلى حوالى 25 ألف ميجاوات ، موضحاً أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع والإنتهاء منها بنهاية 2019 وذلك للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.
واكد أن القطاع على إستعداد تام للوفاء بكافة إحتياجات المشروعات التنموية والاستثمارية على أرض مصر ، معرباً عن استعداد القطاع لتوصيل الكهرباء التى يحتاجها أى مستثمر لتنفيذ مشروعاته .
وأشاد ممثلو البنك بما تم من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والاهتمام الذى يوليه للتطوير فى كافة القطاعات، كما أعربوا عن تقديرهم أيضاً للنجاح الذى حققه قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض .
وأعرب ممثلو البنك عن اهتمام البنك للمساهمة الفعالة وتقديم كافة سبل الدعم للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تدعيم شبكة النقل، وتحسين كفاءة الطاقة.
وأبدى الوزير رغبة القطاع فى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البنك، مشيراً أنه سيتم تذليل كافة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين .
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