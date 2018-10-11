انطلاق المعسكر التطوعى فى مطروح بمشاركة 120 شابًا وفتاة



معتز محمود



انطلق المعسكر التطوعي التثقيفي الثانى للتشجير والدهانات والنظافة للشباب بمطروح، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح وبمشاركة أعضاء مراكز شباب بعدد 120 شابا وفتاة من ثلاث محافظات أسبوعيا خلال شهر أكتوبر الحالى.



حيث شارك هذا الأسبوع عدد 120 شابا من محافطات (الجيزة والبحيرة المنوفية )، وقاموا بتنظيف ورفع المخلفات من الشوارع فى أكياس القمامة باستخدام العربات المجهزة.



وكذلك تم القيام بأعمال التشجير والدهانات للبلدورات والاعمدة وذلك بمنطقة شارع مديرية الزراعة -مدرسة السيدة عائشة ومنطقة الروضة صرح بذلك خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطرح.



وأضاف عبد الحميد أنه يقام خلال المعسكر مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل، التي يشارك فيها الكثير من الشباب من الجنسين للتوعية والتثقيف بأهمية العمل التطوعى.



وبدوره وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للشباب خلال عملهم التطوعى، مع توفير المعدات اللازمة لهم بالتنسيق مع مجلس مدينة مطروح.







