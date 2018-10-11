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بورصة وشركات
جنوب الوادى للأسمنت تتقدم بمستندات جديدة فى نزاع التحكيم مع شركة الصيانة
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:56 م
الأسمنت
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رجب عزالدين
قالت شركة جنوب الوادى للأسمنت، إنها تقدمت بمستندات جديدة أمام هيئة التحكيم الدولى بشأن نزاعها مع شركة الصيانة الفنية.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها تقدمت بمستندات جديدة فى دفاعها وطلب تعويض في الدعوى المقابلة، بإجمالى مبلغ مبدئى 430.8 مليون جنيه، إضافة إلى الفوائد بجلسة 10 أكتوبر الجارى.
وقالت جنوب الوادى، فى وقت سابق، إن شركة الصيانة والإدارة الفنية RHI تقدمت بمستندات جديدة تطالب بزيادة قيمة التعويض فى دعوى التحكيم الدولى إلى 234 مليونًا بدلاً من 160 مليون جنيه.
وتتداول القضية بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، ومن المقرر عقد جلسة مرافعة شفوية بعد تقديم الدفوعه بتاريخ 28-29 نوفمبر المقبل.
وأعلنت الشركة فى نهاية يوليو الماضى، عن رفع دعوى تعويض بقيمة 430 مليون جنيه ضد شركة الصيانة والإدارة الفنية RHI.
وأخطرت شركة جنوب الوادى البورصة المصرية، فى 14 يونيو الماضى، بوجود خلاف مع شركة الإدارة الفنية RHI تحول إلى نزاع تحكيم.
وقالت الشركة إن الخلاف مع شركة RHI يتعلق بتنفيذ اتفاقية أعمال الإدارة الفنية والتشغيل والصيانة بتاريخ أبريل 2017، ولمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن الأولى لوحت بإيقاف العمل للمطالبة بمبلغ 160 مليون جنيه.
وسجلت جنوب الوادى صافى ربح قدره 22 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 205.9 مليون فى 2016، بنسبة تراجع 89% تقريبًا.
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